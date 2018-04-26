Передноворічне ралі може подарувати сюрприз. Своєю відсутністю…

Листопад виявився порівняно вдалим місяцем для українського фондового ринку. Проте це не означає, що наш ринок нарешті рушив вгору. Позитив у даному випадку є видимим лише у порівнянні з попередніми місяцями. Раніше вітчизняні фондові індекси уперто демонстрували низхідну динаміку, причому на тлі зростання світових індикаторів. У листопаді ж, навпаки, волатильність глобальних ринків значно посилилася, і причин для цього було достатньо.

Зокрема, боргова криза в Європі спантеличила інвесторів новими проявами. Про чергові труднощі (і дуже серйозні) заявила Ірландія. Навіть незважаючи на щонайповнішу бойову готовність Євросоюзу і МВФ допомогти державі, проблема не вирішилась. Це пов`язано як з неособливим бажанням керівництва Ірландії погодитися на умови «помічників», так і з цілком реальною загрозою розповсюдження «боргового вірусу» на інші країни ЄС.

Значно підсилив тривожні настрої інвесторів і озброєний конфлікт між Північною та Південною Кореєю. Глобальні ринки відреагували на цю трагічну подію падінням. І не дарма, оскільки в даний час протистояння двох Корей продовжується, і, мабуть, мирне вирішення питання стає все більш складним.

У свою чергу, українські майданчики протягом минулого місяця іноді росли навіть на фоні повнішого песимізму на світових біржах. При цьому волатильність нікуди не пропала і на нашому ринку. Останні торгові дні листопада не стали виключенням і в цілому відобразили загальні тенденції місяця.

Як відзначають аналітики інвестиційної групи «Сократ», українські фондові індикатори у п`ятницю, 26 листопада, закрилися в «червоній зоні» на тлі зовнішнього негативу. Фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону цього дня закрилися в мінусі на тлі конфлікту між Північною і Південною Кореєю. Торгова сесія в Європі і США проходила з пониженням провідних індексів. Інвесторів не залишають побоювання про можливе розповсюдження боргової кризи на інші країни Єврозони. Також стало відомо, що рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило рейтинги найбільших ірландських банків: Anglo Irish Bank Corp., Allied Irish Banks PLC і Bank of Ireland.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 26 листопада впав на 0,26% – до 829,92 пункту. Індекс Української біржі знизився на 0,25% – до 2098,15 пункту.

У понеділок, 29 листопада, вітчизняний фондовий ринок продемонстрував невпевненість у виборі денного тренда. За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські майданчики цього дня закрилися різнонаправлено. Індекс ПФТС опинився в плюсі і підріс майже на 1%, тоді як індекс Української біржі так і не зміг вийти з «червоної зони».

Індекс ПФТС за підсумками торгів 29 листопада підвищився на 0,87% – до 837,14 пункту. Індекс Української біржі знизився на 0,07% – до 2096,68 пункту.

Варто зазначити, що вітчизняні майданчики у понеділок, 29 листопада, наслідували світовий тренд, оскільки глобальні біржі цього дня також демонстрували різноспрямований рух з ухилом в негатив. Причиною цьому були все більш тривожні настрої гравців на тлі розвитку європейської кризи.

Аналітики інвестиційної групи «Сократ» підкреслюють, що торгова сесія в Японії 29 листопада закрилася підвищенням індексу Nikkei на 0,86% на фоні зниження курсу ієна/долар до двомісячного мінімуму, що сприятливо позначилося на прибутку експортерів. Проте фондові біржі Європи відкрилися переважно в мінусі на фоні того, що рішення про виділення фінансової допомоги Ірландії в розмірі 85 млрд. євро не переконало інвесторів в тому, що боргова криза не розповсюдиться на інші країни Єврозони. Наступними країнами, яким буде потрібна фінансова допомога, можуть стати не тільки Португалія та Іспанія, але й Італія. Під впливом цього чинника торги в США відкрилися також пониженням провідних індексів.

В останній день листопада українські торгові майданчики були волатильними, але все-таки вийшли в зростання, всупереч падінню глобальних бірж. Індекс ПФТС підвищився на 0,13% – до 838,22 пункту. Індекс Української біржі виріс на 0,39% – до 2104,92 пункту. Ймовірно, вітчизняні гравці втомилися чекати чіткого позитиву ззовні, а українські папери вже впали до цілком прийнятного (навіть з певним ризиком) рівня.

При цьому аналітики інвестиційної групи «Сократ» відзначають, що торгова сесія в Японії цього дня завершилася падінням індексу Nikkei на 1,9% під впливом несприятливої статистики щодо промислового виробництва і зайнятості країни. Рівень безробіття в жовтні підвищився з 5% до 5,1%, а промислове виробництво знизилося до -1,8%. Торги в Європі проходили зі змішаною динамікою. Статистика по регіону була нейтральною. У жовтні споживчі ціни і безробіття в Єврозоні залишилися на вересневому рівні (1,9% і 10,1% відповідно), що відповідало очікуванням.

Аналітики ІГ «Сократ» також повідомляють, що фондові біржі США у вівторок відкрилися зниженням провідних індексів на тлі падіння індексу цін на житло S&P/Case-Shiller в 20 великих містах. Значення індексу у вересні зросло на 0,6% в річному вимірюванні, тоді як очікувалося підвищення на 1%. Підтримку ринку надали дані по споживчій довірі в США, які зросли до найвищого рівня за останні 5 місяців. Зокрема, показник в листопаді зріс до 54,1% з 49,9%, тоді як аналітики очікували збільшення до 52,7%.

Початок грудня ознаменувався значним зростанням (або навіть ралі) на українському ринку на фоні оптимізму на світових майданчиках. Але чи надовго вистачить таких настроїв? Адже інвестори пам`ятають про те, що боргові проблеми низки країн Євросоюзу не зникли і незабаром можуть мати сумне продовження. Крім того, Південна Корея вже заявила про те, що готова зупинити провокації своєї північної сусідки авіаударами у відповідь.

Як вважає начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко, ряд інвесторів знаходиться в очікуванні передноворічного ралі, проте розвиток подій з борговими проблемами в Єврозоні викликає неспокій і небажання ризикувати. На її думку, «звістка про надання фінансовій допомозі Ірландії стала, зрозуміло, позитивною новиною, проте ринки турбуються, хто стане наступним. Можливо, все зупиниться на Іспанії, проте як скоро наступить ясність, незрозуміло».

Виходячи з вищесказаного, можна лише констатувати, що інвестори як і раніше поводяться дуже обережно, не зважуються на серйозні покупки, але одночасно утримуючись від глобальних продажів. Новий рік вже близько, і всі чекають традиційного ралі на фондових ринках, якого, втім, може і не бути. Таку ситуацію ми вже спостерігали. У розпал світової кризи. Історія повторюється?

Володимир Оранський (УНІАН)