Компанія «КІНТО» запустила новий дивідендний інвестиційний фонд «КІНТО-Зима». Фонд дозволить протягом 8 років напередодні кожного Нового року і Різдва одержувати дивіденди з цільовою прибутковістю на рівні двох депозитних ставок за гривневими банківськими внесками.

«КІНТО-Зима» – останній з каскаду інвестиційних фондів «КІНТО-Пори року», запустили 30 листопада 2010 року, йдеться в прес-релізі компанії. Окрім потенційно більшої прибутковості, ніж у депозитів, і щорічного отримання дивідендів, дані фонди ще цікаві низьким оподаткуванням (5%) і мінімальною сумою інвестування (1000 грн.).

Створення першого в Україні каскаду дивідендних фондів було зумовлене світовою кризою, яка навчила розсудливіше підходити до своїх статків і змусила багато інвесторів переглянути своє ставлення до ризиків та віддати перевагу менш ризикованим варіантам, зазначають у релізі.

На думку президента «КІНТО» Сергія ОКСАНІЧА: «Каскад нових фондів «КІНТО-Пори року» створює особливий інвестиційний простір, який задовольнить багато інвесторів, – і нинішніх, і майбутніх. Особливо, враховуючи зменшення ризиків і щоквартальний грошовий потік для інвесторів у вигляді дивідендів».

Для досягнення такої мети використовуватимуть всі існуючі на ринку інвестиційні можливості: акції провідних українських підприємств, інвестування в банківські метали, інструменти з фіксованим доходом (державні і корпоративні облігації), нерухомість. Планується, що спектр інвестування активів фонду розширюватиметься разом з появою і розвитком на ринку нових інструментів, таких як товарно-розпорядні і похідні цінні папери.

Восьмилітній термін діяльності фонду, відзначають в компанії, дозволить управляючому фондом міняти структуру активів на користь потенційних більш прибуткових фінансових інструментів для отримання кращого результату. ®