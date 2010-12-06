НБУ за тиждень збільшив обсяг ОВДП у своєму портфелі на 1,4%

Національний банк України за останній тиждень, з 29 листопада до 6 грудня (на початок дня) збільшив обсяг ОВДП у своєму портфелі на 1,4%, або на 0,9 млрд. грн., – до 64,489 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, комерційні банки збільшили свій портфель ОВДП на 4,3% - до 53,311 млрд. грн., нерезиденти - скоротили на 1%, до 10,3 млрд. грн. Обсяг урядових паперів у інших держателів скоротився на 32%, або на 2,981 млрд. грн., - до 6,349 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП, до Державного бюджету України в жовтні надійшло 2,705 млрд. грн. (з початку року – 37,820 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості щодо ПДВ) на загальну суму 60,653 млрд. грн. Середньозважена прибутковість ОВДП за наслідками проведення аукціонів з первинного розміщення у жовтні становила 7,9% річних (з початку року - 12,88% річних).

Витрати на обслуговування ОВДП за січень-жовтень 2010 року становили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на виплату доходу – 8,8 млрд. грн., на погашення основного боргу – 16,667 млрд. грн.