Апеляційний суд підтвердив право власності Києва на 28,64% акцій «Київгазу»

Cьогодні, 6 грудня, Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про визнання недійсним договір купівлі-продажу 28,64% пакету акцій ВАТ «Київгаз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Київський апеляційний господарський суд підтвердив це рішення, і воно набрало законної сили, підкреслюється в повідомленні.

«Зараз територіальна громада Києва опосередковано володіє у «Київгазі» більше, ніж 88% акцій, – зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ. – Право власності на 28,64% акцій підтвердив суд, ще 60% знаходиться в уставному фонді «Київенергохолдингу», контроль міста над яким вже встановлено. Таким чином, місто має змогу дійсно керувати діяльністю важливих підприємств та впроваджувати зважену тарифну політику».

Як повідомлялося, 1 листопада 2010 року Господарський суд Києва визнав право власності на 28,64% акцій ВАТ «Київгаз» за територіальною громадою Києва в особі Київської міської ради. ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» та Фоса Груп (Кіпр) Лімітед (Fossa Group (Cyprus) Limited), що не погодились з цим рішенням, оскаржити його в апеляційній інстанції.