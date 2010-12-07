Експерти: українські акції на світових майданчиках показали змішані результати

Акції українських компаній, що торгуються на міжнародних фондових майданчиках, показали у понеділок, 6 грудня, змішані результати.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери JKX Oil & Gas (+0,98%), Cadogan Petroleum (CAD LN +5,88%) і Regal Petroleum (RPT LN +1,64%) у понеділок повернули собі позитивну динаміку. Ferrexpo (-0,64%) і «Миронівський хлібопродукт» (-0,16%) закрилися в мінусі.

Як відзначають аналітики, на Варшавській біржі у понеділок знову продовжили зростання акції «Агротону» (+0,31%). Також підвищилися котирування «Кернела» (+1,52%). При цьому вартість паперів «Астарти» не змінилася.