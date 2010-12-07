Надходження від приватизації за 11 місяців становили 936 млн. грн.

Надходження від приватизації за січень-листопад 2010 року становили 936 млн. грн., що становить 14,7% річного плану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна (ФДМУ).

Згідно з повідомленням, ФДМУ за січень-листопад 2010 року одержав також 251,7 млн. грн. дивідендів, що становить 226% річного плану. Крім того, 539,7 млн. грн. становили надходження від оренди – 83% плану на 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 1 грудня п.р. уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp – компанією Worldwide Chemical Llc – договір з продажу 40% акцій ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот". Ціна операції становила 276,5 млн. грн. (близько 35 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Згідно з держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становить 10 млрд. 262 млн. грн. Проте, відповідно до внесених законом від 8 липня цього року змін, розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.