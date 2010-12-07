Більшість підприємств індексного кошика Української біржі вчора знизилися - експерти

Більшість підприємств індексного кошика Української біржі за підсумками вчорашніх торгів показали зниження.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, на Українській біржі у понеділок, 6 грудня, найбільше зростання було зафіксоване по акціях «Укртелекому» (+2,5%) і «Стіролу» (+2,07%). Загалом ж за підсумками дня вітчизняні майданчики закрилися незначним пониженням. Згідно з результатами торгів індекс Української біржі впав на 0,01%, опинившись на рівні 2180 пунктів, а індекс ПФТС опустився на 0,16% до рівня 870 пунктів. Лідером торгів за об`ємом виступив «Укртелеком» (6,3 млн. грн.).

За словами аналітиків, фондові майданчики Азії в понеділок закрилися в мінусі після публікації слабких статистичних даних по ринку праці США у п`ятницю. Торгова сесія в Європі і США проходила переважно з пониженням провідних індексів на тлі інтерв`ю глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ для каналу CBS в неділю.

У цьому інтерв`ю глава ФРС заявив, що темпи відновлення економіки залишаються слабкими і, можливо, програму стимулювання економіки США необхідно буде збільшити. Також він сказав, що знадобиться близько чотирьох-п`яти років для зниження безробіття з сьогоднішнього рівня в 9,8% до історично нормального рівня в 5-6%.

Аналітики повідомляють, що важлива макроекономічна статистика, здатна вплинути на хід торгів, вчора не виходила. Сьогодні ж публікується індекс випереджаючих індикаторів в Японії, а також дані по промислових замовленнях у Німеччині та Великобританії.