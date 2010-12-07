Українські фондові індекси просіли на фоні невизначеності на зовнішніх ринках - експерти

Українські фондові індекси у понеділок, 6 грудня, трохи просіли на тлі невизначеності на зовнішніх ринках.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики повідомляють, що у понеділок, після низхідної динаміки в першій половині торгової сесії, індекс Української біржі практично досяг позитивної території, знизившись за підсумками дня всього на 0,01%. Об`єм торгів виявився достатньо скромним і склав 120 млн. грн.

На думку аналітиків, втрати індексу УБ залишилися мізерними завдяки істотному подорожчанню акцій «Укртелекому» (+2,50%), «Стіролу» (+2,07%) і «Західенерго» (+1,9%). Папери ММК ім. Ілліча (+1,61%) і Алчевського металургійного комбінату (+0,06%) також зміцнилися.

Як відзначають аналітики, по акціях інших гірничо-металургійних компаній у понеділок спостерігалася корекція. Зокрема, «Азовсталь» втратила 1,66%, Ясинівський КХЗ - 1,32%, Єнакіївський метзавод - 1,13%, Авдіївський КХЗ - 0,16%. Решта блакитних фішок продемонструвала незначне зниження котирувань в рамках одного відсотка.