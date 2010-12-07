Учасник конкурсу з визначення оцінювача «МАУ» оскаржить його результати

Сертифікований оцінювач компанія «ПБ-Консалтинг» має намір оскаржити результати конкурсу, проведеного Фондом державного майна України (ФДМУ) для відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до визначення ринкової вартості державного пакету акцій ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» («МАУ»).

Про це йдеться у листі компанії «ПБ-Консалтінг», направленому голові ФДМУ Олександру РЯБЧЕНКУ, який є у розпорядженні УНІАН.

В листі наголошується, що встановлений нормативними актами ФДМУ непрозорий механізм проведення конкурсу не дає можливості його учасникам, серед яких був «ПБ-Консалтинг», слідкувати за ходом конкурсної процедури, наслідком чого є дефіцит публічної інформації про проведення конкурсу та його переможця (ним стало маловідоме ТОВ «Українська експертна група»), який штучно підтримується відповідними діями працівників ФДМУ.

«Маючи в розпорядженні поки що непідтверджену інформацію про те, що визначене переможцем конкурсу ТОВ «Українська експертна група» не має досвіду проведення оціночної діяльності в авіаційній галузі, що запропоновані ним фінансові умови здійснення оцінки більш ніж в 1,5 рази перевищують умови, запропоновані «ПБ-Консалтинг», ми вимушені просити Вас забезпечити оприлюднення протоколу про результати проведення конкурсу, а також здійснити перевірку фактів зловживань та недобросовісності учасників під час проведення зазначеного конкурсу», - йдеться у листі компанії «ПБ-Консалтинг», направленому голові ФДМУ О.РЯБЧЕНКУ.

При цьому «ПБ-Консалтинг» повідомило ФДМУ про намір оскаржити результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до визначення ринкової вартості державного пакету акцій ЗАТ «МАУ» через наявність підстав вважати, що конкурсною комісією порушені норми конкурентного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакету акцій «МАУ».

22 листопада глава ФДМУ О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

Експерти вважають цю суму дуже заниженою.

1 грудня ТОВ «Українська експертна група» (м. Київ) було визнано переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58% державного пакету акцій авіакомпанії «МАУ». Експерти висловили здивування рішенням ФДМУ.

Зокрема, заступник голови ради Українського товариства оцінювачів Сергій ОВЧАРОВ заявив, що не має ані найменшого уявлення ні про оцінювача держпакету «МАУ», ні про керівника ТОВ «Українська експертна група». «Я не знаю про її існування, і я ніколи не чув про таку людину, як Володимир АНТОНОВ (керівник ТОВ «Українська експертна група» - УНІАН), - повідомив С.ОВЧАРОВ.

У свою чергу аналітик інвестиційної компанії «АРТ Капітал» Олексій АНДРЕЙЧЕНКО заявив, що «Фонд держмайна не залучатиме серйозну компанію, наприклад, з першої четвірки, до оцінки «МАУ», тому що йому це просто не вигідно. Йому вигідно продати пакет за невелику ціну серед своїх. Подивіться, що таке взагалі «Українська експертна група» - це дуже маленька компанія, яка займається оцінкою земельних ділянок і взагалі ніде всерйоз не засвітилася і всерйоз не відома. Оцінка там буде відповідна».