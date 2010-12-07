Цушко очолить АМК?
18:03, 07 грудня 2010Фондовий ринок
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Янукович пропонує парламенту дати згоду на призначення
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує парламенту надати згоду на призначення Василя ЦУШКА головою Антимонопольного комітету України
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Таке подання було направлене у відповідності до першої частини п.24 статті 85 Конституції.
Глава держави уповноважив народного депутата України, Представника Президента України у Верховній Раді України Юрія МІРОШНИЧЕНКА представляти це подання у парламенті.
Як повідомлялося, В.ЦУШКО є міністром економіки України.
Олексія КОСТУСЕВА, який очолює АМК, було обрано мером Одеси, і він прийняв рішення залишити посаду голови комітету.
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