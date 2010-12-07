Cуд скасував судове рішення про визнання недійсним договори купівлі-продажу «Луганськтепловозу»

Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і управляючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, що визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до ФДМУ.

Суд також виніс окрему постанову про відмову у позові компанії Mantara Holding до Фонду держмайна і управляючої компанії «Брянський машзавод» про визнання недійсними рішень ФДМУ, що стосуються приватизаційного конкурсу по «Луганськтепловозу».

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва раніше задовольнив позов компанії Mantara Holding, і визнав недійсними одразу декілька рішень Фонду держмайна, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловозу» – управляючою компанією «Брянський машзавод».

Нагадаємо, 15 червня ц.р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.