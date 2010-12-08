ФДМУ виставив на продаж 99,485% акцій «Фотону»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 99,485% акцій ВАТ «Фотон». Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 66 млн. 511 тис. грн. Конкурс з продажу акцій ВАТ «Фотон» відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (8 грудня 2010 р.). Довідка УНІАН. ВАТ «Фотон» (Сімферополь) займається виробництвом телевізійної техніки. Обсяг виробленої продукції за підсумками 2009 року становив 3 млн. 964 тис. грн., за III квартал 2010 р. – 897 тис. грн. За результатами III кварталу 2010 року збиток підприємства становить 1 млн. 377 тис. грн., дебіторська заборгованість – 1 млн. 757 тис. грн., кредиторська заборгованість – 2 млн. 131 тис. грн. Статутний фонд ВАТ «Фотон» становить 66 млн. 854 тис. 650 грн.

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