Українські біржі зросли під впливом позитивної динаміки світових майданчиків - експерти

Українські біржі у вівторок, 7 грудня, закрилися зростанням під впливом позитивної динаміки на світових фондових майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідером за об`ємом торгів у вівторок виступив «Укртелеком» (18,4 млн. грн.). Лідерами зростання стали «Луганськтепловоз» (+10,76%), «Житомиробленерго» (+6,25%) і «УкрАВТО» (+5,26%).

Як відзначають аналітики, фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону у вівторок закрилися переважно в мінусі. Причиною цього стало зміцнення курсу ієни, що негативно впливає на прибуток експортерів Японії, а також чутки про те, що ЦБ Китаю може підвищити процентну ставку вже в майбутні вихідні.

За словами аналітиків, торги в Європі та США проходили з підвищенням провідних індексів. У вівторок в США і Європі важливих статистичних показників не виходило, тому на настрій інвесторів вплинуло рішення про продовження податкових пільг в США і продаж Міністерством фінансів країни всіх акцій Citigroup Inc. У понеділок Барак ОБАМА пішов на компроміс з республіканцями і погодився продовжити на два роки податкові пільги для американців з високими доходами в обмін на продовження терміну дії допомоги з безробіття протягом наступних 13 місяців, а також зниження податку на зарплату з 6,2% до 4,2%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 грудня, зріс на 0,89% – до 877,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 160 млн. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,66% – до 2194,62 пункту. Загальний об`єм торгів склав 203 млн. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 480 тис. грн.