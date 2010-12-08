Українські фондові ринки показали зростання на фоні оптимізму в Європі - експерти

Українські фондові ринки у вівторок, 7 грудня, показали зростання котирувань на фоні оптимістичних настроїв, що переважали на європейських біржах.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі стрімко ріс у першій половині вівторка, але потім трохи просів. Об`єм Головний внесок в зростання індексу УБ знов вніс «Укртелеком», акції якого зміцнилися на 2,92%. Подорожчали папери Ясинівського КХЗ (+2,79%) і Єнакіївського МЗ (+2,39%).

Водночас, котирування інших компаній гірничо-металургійного сектора продемонстрували помірніше зростання. Алчевський меткомбінат додав 0,53%, Авдіївський КХЗ - 0,07%, «Азовсталь» - 0,32%. Решта ліквідних акцій також подорожчала. Папери «Укрсоцбанку» (+1,42%) істотно зміцнилися, тоді як «Укрнафта» (+0,6%) продемонструвала скромне зростання. Серед блакитних фішок проти ринку торгувалися тільки акції «Райффайзен Банк Аваль» (-0,2%) і «Західенерго» (-0,42%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 грудня, зріс на 0,89% – до 877,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 160 млн. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,66% – до 2194,62 пункту. Загальний об`єм торгів склав 203 млн. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 480 тис. грн.