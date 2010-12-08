Українські компанії на світових біржах вчора показали змішану динаміку - експерти

Українські компанії, що торгуються на міжнародних фондових майданчиках, за підсумками вчорашньої сесії показали змішану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, в Лондоні акції Regal Petroleum (-3,23%) і Cadogan Petroleum (-1,11%) у вівторок втратили в ціні. Проте котирування JKX Oil & Gas (+0,38%) трохи підвищилися. Папери Ferrexpo істотно зміцнилися (+1,36%). Акції «Миронівського хлібопродукту» (+3,54%) також продемонстрували стрімкий підйом.

Аналітики відзначають, що на Варшавській біржі у вівторок всі акції українських компаній падали. «Астарта» втратила 0,71%, «Агротон» знизився на 1,56%, «Кернел» опустився на 1,79%.