Основний акціонер «Миронівського хлібопродукту» продає 10% акцій компанії

Основний акціонер «Миронівського хлібопродукту» Юрій КОСЮК продає 10% акцій холдингової компанії української агропромислової групи – MHP S.A.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Foyil Securities.

Згідно з повідомленням, структура Ю.КОСЮКА WTI Trading Limited розміщує близько 10% акцій компанії у формі глобальних депозитарних розписок. В андеррайтерів – Morgan Stanley і UBS – є опціон на перепідписку в розмірі 15% від об`єму розміщення, який вони зможуть реалізувати протягом 30 днів.

Як повідомив УНІАН аналітик Foyil Securities Андрій ЯСТРЕБ, в результаті продажу частка акцій компанії у вільному обігу повинна збільшитися до 35%, що є позитивним моментом, проте продаж акцій основним акціонером і головою правління свідчить про те, що ціна акцій практично досягла справедливого рівня.

Довідка УНІАН. «Миронівський хлібопродукт» – одна з найбільших агропромислових компаній України, заснована в 1998 році. Основною діяльністю групи є розведення птиці, виробництво і продаж продуктів з м`яса курки (ТМ «Наша Ряба»).

Акції компанії котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.