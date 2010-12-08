Нацбанк у листопаді не купував ОВДП, але продав їх на 650 млн. грн.

Національний банк України у листопаді ц.р. продав зі свого портфеля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 650 млн. грн. за номінальною вартістю, з початку року – на 5 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Операції з купівлі державних облігацій України, а також їх купівлю-продаж через механізм двостороннього котирування у листопаді Нацбанк не здійснював.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до державного бюджету України в листопаді надійшло 601,1 млн. грн. (з початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогазу України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з їх первинного розміщення в листопаді становила 9,29% річних (з початку року - 12,83% річних). Середньозважена дохідність з урахуванням випущених цільових ОВДП у листопаді становила 9,48% річних (з початку року - 10,40% річних).