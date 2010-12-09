«Компанія Універсал-Л» придбала 98,7% "Укрбізнесбанку"

ТОВ «Компанія Універсал-Л (Донецьк)» придбало 98,7% «Українського Бізнес Банку» (Донецьк).

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

«6 грудня 2010 р. були проведені облікові операції по рахунках в цінних паперах акціонерів банку, у зв`язку з чим розмір пакету акцій власника - ТОВ "Компанія Універсал-Л (юридична адреса - 83007, м. Донецьк, вул. Жмури, 1)" - збільшився з 0 штук до 1 323 591 189 штук, що складає 98,6578% голосуючих акцій банку», - йдеться в повідомленні.

Придбання акцій банку здійснене відповідно до раніше одержаного дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету України і дозволу Національного банку України на придбання істотної участі в банку.

Деталі операції не уточнюються.

Довідка УНІАН. АБ «Український Бізнес Банк» зареєстрований Національним банком України в травні 1993 року.