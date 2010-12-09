WTI Trading Limited завершила пропозицію глобальних депозитарних розписок МХП

MHP S.A. («Миронівський хлібопродукт», МХП), одна з провідних агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві м`яса птиці і вирощуванні зерна, оголосила, що компанія WTI Trading Limited («продаючий акціонер») сьогодні успішно завершила пропозицію 10 млн. звичайних акцій у формі глобальних депозитарних розписок (ГДР).

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, одна ГДР представляє інтерес однієї акції.

На додаток продаючий акціонер надав менеджерам книги заявок (як визначено нижче) на опціон на додаткові 1,5 млн. глобальних депозитарних розписок, який може бути виконаний протягом 30 днів з сьогоднішнього дня. Звичайні акції були продані за ціною 16,5 дол. за одну ГДР.

Кошти, залучені продаючим акціонером з урахуванням витрат, пов`язаних з організацією пропозиції, складуть 189,8 млн. дол. у разі повного виконання опціону банками-організаторами. Продаючий акціонер, компанія з обмеженою відповідальністю, що діє за законодавством Кіпру, знаходиться в бенефіціарній власності Юрія КОСЮКА, контролюючого акціонера і голови правління компанії.

За підсумками транзакції і з урахуванням повного виконання опціону банками-організаторами, загальна кількість акцій, що належать продаючому акціонерові, скоротилася до 69,6 млн. звичайних акцій в MHP S.A., що складає близько 65% від випущеного акціонерного капіталу, без урахування акцій, які знаходяться в казначействі. За умовами даної транзакції, компанія і продаючий акціонер погодилися протягом 180 днів не проводити додаткову пропозицію акцій.

Morgan Stanley і інвестиційний банк UBS виступили як менеджери книги заявок з операції.

«Ми раді успішному завершенню цієї пропозиції акцій, у результаті якої кількість акцій у вільному обігу збільшилася практично на 50%, що має сприяти додатковому збільшенню обсягів торгів наших акцій», - відзначив голова правління і основний акціонер МХП Ю.КОСЮК.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини. Основні напрями діяльності групи – птахівництво і супутні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових продуктів харчування, масла); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці і ріпаку), а також інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини, фуа-гра, ковбасних виробів і копченини, фруктів).