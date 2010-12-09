BNP Paribas сконцентрував більше 99,99% акцій «УкрСиббанку».

Про це йдеться в прес-релізі українського банку, переданому агентству УНІАН.

«Власник контрольного пакету акцій АТ "УкрСиббанк" BNP Paribas уклав угоду з міноритарними акціонерами банку про реструктуризацію власності дочірньої компанії шляхом викупу 18,6% акцій, що знаходяться у власності Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. У результаті цього в даний час BNP Paribas володіє більш ніж 99,99% акціонерного капіталу банку», – йдеться в прес-релізі, при цьому деталі операції не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ через «Українську металургійну компанії» володів 18,5834% «УкрСиббанку».

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.