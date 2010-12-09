Експерти: біржі Азії закрилися в червоній зоні, США і Європи - різнонаправлено

Фондові біржі Азії вчора закрилися переважно в червоній зоні, а США і Європи - різнонаправлено.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, інвестори в середу, 8 грудня, були стурбовані чутками про можливе підвищення Центральним банком Китаю процентних ставок. Але підтримку ринку, як і днем раніше, надало рішення президента США Барака ОБАМИ продовжити податкові пільги для заможних американців. Вчора в США опублікували звіт Державного управління енергетичної інформації (EIA) за тиждень, що завершився 3 грудня, згідно з яким запаси нафти знизилися на 3,82 млн. бар. проти очікуваного зниження, на 1,3 млн. бар, а запаси бензину зросли на 3,81 млн. бар., тоді як прогноз був на рівні 500 тис. бар.

Як відзначають аналітики, українські майданчики в середу закрилися зростанням. Лідером торгів за об`ємом виступила «Мотор Січ» (22,7 млн. грн.), а лідерами зростання стали Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе (+12,59%) і шахта «Комсомолець Донбасу» (+10,09%).

За інформацією аналітиків, сьогодні в першій половині дня опублікували жовтневий індекс споживчих цін в Німеччині, торговий баланс Великобританії і ВВП Португалії за третій квартал. У 15:50 за київським часом вийдуть дані щодо ринку праці США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 8 грудня, підвищився на 0,41% – до 881,47 пункту. Загальний об`єм торгів склав 352 млн. 694 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,36% – до 2202,59 пункту. Загальний об`єм торгів склав 249 млн.930 тис. грн., з них на терміновому ринку – 35 млн. 908 тис. грн.