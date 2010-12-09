Продовження податкових пільг у США двояко вплинуло на фондовий ринок - експерт

Продовження податкових пільг у США мало двоякий вплив на фондовий ринок.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

З одного боку, вважає він, це призведе до збільшення бюджетного дефіциту, що потягнуло за собою обвал на ринку державних облігацій США у зв`язку із збільшеними побоюваннями про нездатність країни керувати бюджетним дефіцитом. Прибутковість 10-річних облігацій досягла 3,3%, що є найвищим показником за останні 6 місяців.

З іншого боку, на думку аналітика, податкові послаблення повинні прискорити зростання економіки і підвищити ймовірність виплати і/або збільшення дивідендів компаніями. Останній чинник виявився сильнішим, що допомогло фондовим ринкам показати в середу, 8 грудня, висхідну динаміку.

Як відзначив Д.БЄЛОВ, опубліковані в Німеччині макроекономічні дані допомогли в середу зростанню європейських ринків. Промислове виробництво в цій країні в жовтні зросло на 2,9%, що є вище очікуваного показника в 1%. Європейський індекс DJ Stoxx 600 в середу закрився зростанням на 0,4%, тоді як DJIA додав 0,1%, а S&P 500 піднявся на 0,4%.

За інформацією аналітика, сьогодні в 15:30 за київським часом будуть опубліковані дані щодо ринку праці США. Первинні заявки на допомогу з безробіття станом на 4 грудня повинні скласти 425 тис., показавши зниження на 11 тис. в порівнянні з показником попереднього тижня. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався помірно позитивний.

Нагадаємо, президент США Барак ОБАМА у понеділок, 6 грудня, пішов на компроміс з партією республіканців і погодився на продовження податкових пільг для заможних американців. В обмін на це в США продовжать термін дії допомоги з безробіття і знизять податок на зарплату.