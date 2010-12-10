ДТЕК збільшила свою частку в «Київенерго» до 40%

ДТЕК збільшила свою частку в структурі акціонерного капіталу АК «Київенерго» до 39,98%.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зі зв`язків з громадськістю ДТЕК.

У департаменті нагадали, що 4 вересня 2010 року ДТЕК збільшила частку в структурі акціонерного капіталу АК «Київенерго» до 24,9%.

Довідка УНІАН. «Донбасська паливно-енергетична компанія» (ДТЕК, Донецьк) – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюжок з видобутку і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

АК «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечуюча компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання міста Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам.