Українські фондові ринки завершили вчорашні торги на підйомі - експерти

Українські фондові ринки завершили вчорашню торгову сесію на підйомі.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, активність торгів на Українській біржі у четвер, 9 грудня, була помірною. У центрі уваги знаходилися акції «Мотор Січі», котирування якої злетіли на 8,55%. Значно зміцнилися папери Ясинівського КХЗ (+1,89%) і Алчевського МК (ALMK +1,37%). Інші компанії гірничо-металургійного сектора продемонстрували негативну динаміку.

Як відзначають аналітики, акції «Укрнафти» (-0,16%) та «Укртелекому» (-0,29%) у четвер трохи просіли, як і папери «Райффайзен Банк Аваль» (-0,37%) і «Укрсоцбанку» (-0,30%). Котирування генеруючих компаній залишилися на колишньому рівні.

За інформацією аналітиків, серед українських компаній, що торгуються на міжнародних майданчиках, безперечним лідером у четвер став Regal Petroleum (+21,31%), який повернув втрати останніх тижнів. Папери решти нафтогазових компаній продемонстрували помірне зниження вартості. JKX Oil & Gas впав на 0,62%, Cadogan Petroleum – на 1,16%. По акціях Ferrexpo (-2,73%) і МХП (-1,41%) продовжувалася корекція. «Астарта» додала в ціні 0,75%, «Агротон» подорожчав на 0,1%. По акціях «Кернела» інвестори фіксували прибуток (-6,47%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 9 грудня, підвищився на 1,18% – до 891,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 334 млн. 137 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,52% – до 2235,96 пункту. Загальний об`єм торгів склав 192 млн. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 633 тис. грн.