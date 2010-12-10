Експерт: світові фондові ринки закінчили четвер переважно на позитиві

Світові фондові ринки закінчили четвер, 9 грудня, переважно на позитивній ноті.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він повідомив, що європейський індекс DJ Stoxx 600 у четвер закрився зростанням на 0,35%, тоді як DJIA зафіксував незначне зниження, а S&P 500 виріс на 0,4%.

Як відзначив аналітик, європейські ринки знаходилися у висхідному тренді після того, як Банк Англії залишив ставку по резервах банків на рівні 0,5% і зберіг об`єм програми покупки активів на рівні 200 млрд. фунтів стерлінгів. Фінансові і страхові компанії очолили зростання європейських акцій після виходу хороших звітів банків Societe Generale і Barclays.

За словами Д.БЄЛОВА, позитивний вплив на американські індекси у четвер надали опубліковані макроекономічні дані. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття станом на 4 грудня знизилася на 17 тис. до відмітки 421 тис. Гуртові запаси на складах в жовтні зросли на 1,9%, що перевищило очікуване зростання на 0,8%.

Аналітик додав, що у п`ятницю вранці були опубліковані деякі макроекономічні дані з Китаю за листопад. Профіцит торгового балансу перевищив ринкові очікування, склавши 22,9 млрд. доларів. Зростання експорту склало 34,9% г/г, що на 11,7 пункту вище за очікуваний показник. Імпорт зріс на 37,7% г/г при очікуваному зростанні на 24,6%. «Висока динаміка китайської зовнішньої торгівлі як по імпорту, так і по експорту, — хороший знак, що вказує на оздоровлення світової економіки», - підкреслив Д.БЄЛОВ.