Українські біржі зросли під впливом позитивної динаміки світових майданчиків - експерти

Українські біржі у четвер, 9 грудня, закрилися зростанням під впливом позитивної динаміки світових фондових майданчиків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідером торгів за об`ємом виступила «Мотор Січ» ( 38,2 млн. грн.). Лідерами зростання стали «Мотор Січ» (+8,55%), «Автокраз» (+6.38%) і Стаханівський вагонобудівний завод (+2,59%).

Як повідомляють аналітики, торгові біржі Азії у четвер закрилися зростанням на тлі зниження безробіття в Австралії і даних щодо зростання економіки Японії, які перевершили прогнози. Під впливом цих новин і хороших даних по ринку праці США торгова сесія в Європі і США проходила з підвищенням провідних індексів. Згідно з даними Міністерства праці США, кількість первинних звернень за допомогою з безробіття за тиждень, що завершився 4 грудня, знизилася на 17 тис. до 421 тис., тоді як за прогнозами значення повинне було знизитися на 11 тис.

Аналітики відзначають, що сьогодні в першій половині дня публікуються дані по індексу споживчої довіри Японії, ВВП Італії за третій квартал, а також жовтневі дані щодо промислового виробництва у Франції та Греції. Крім того вийде наступна статистика по США: дані щодо зовнішньої торгівлі в 15:30 за київським часам, по індексу споживчої довіри в 16:55 і по державному бюджету в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 9 грудня, підвищився на 1,18% – до 891,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 334 млн. 137 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,52% – до 2235,96 пункту. Загальний об`єм торгів склав 192 млн. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 633 тис. грн.