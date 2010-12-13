Суд порушив справу про банкрутство Генічеського солезаводу
Господарський суд Херсонської області порушив справу про банкрутство державного підприємства "Генічеський солезавод" (с. Приозерне Генічеського району Херсонської області).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у рішенні суду від 6 грудня 2010 р.
Згідно з документом, справа порушена за об`єднаною заявою кредиторів, якими виступають Генічеське районне відділення Пенсійного фонду України, Державна податкова інспекція, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Генічеський районний центр зайнятості.
У рішенні суду сказано, що боржник "має грошові зобов`язання в сумі, що перевищує 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником впродовж 3 місяців після встановленого для їхнього погашення терміну".
Підготовче засідання у справі про банкрутство Генічеського солезаводу призначене на 23 грудня 2010 р. До цього дня Херсонський обласний сектор з питань банкрутства повинен внести на розгляд суду кандидатуру арбітражного керівника.
Також суд заборонив посадовцям заводу здійснювати будь-які дії з реорганізації і ліквідації підприємства та відчуження його майна. Крім того, ввели тимчасовий мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Довідка УНІАН. ДП "Генічеський солезавод" знаходиться в державній власності і за законом України від 7 липня 1999 року №847-ХIY приватизації не підлягає.
Підприємство виготовляє харчову куховарську сіль 1-го сорту з морської води шляхом сонячного випаровування. Річна проектна потужність підприємства - 25 тис. тонн. Річна проектна потужність з випуску йодованої солі - 2 тис. тонн, зокрема: фасована сіль в пакетах масою 1 кг - 1 тис. тонн.