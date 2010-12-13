Янукович скасував заборону на приватизацію ОПЗ і КГЗКОРу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 10 грудня 2010 р. зняв заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго» і ВАТ «Центренерго».

Указ Президента №1118/2010 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна», яким скасовується Указ №449 екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА від 16 травня 2008 року, опубліковано на сайті Президента України.

(Указом №449 "Про рішення РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України» В.ЮЩЕНКО заборонив приватизацію ОПЗ, КГЗКОР і чотирьох обленерго - УНІАН).

У своєму рішенні від 22 жовтня 2010 року РНБОУ відзначає необхідність забезпечення стабілізації державних фінансів і створення умов для економічного зростання. В зв`язку з цим Рада національної безпеки вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.