Українські біржі у п'ятницю зросли під впливом позитиву світових ринків - експерти

Українські фондові біржі у п`ятницю, 10 грудня, закрилися зростанням під впливом позитивної динаміки світових ринків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів п`ятниці індекс Української біржі зріс на 0,48%, опинившись на рівні 2246 пунктів, а індекс ПФТС - на 0,26% до 894 пунктів. Лідером торгів за об`ємом виступила «Мотор Січ» (26,2 млн. грн.) на тлі новини про отримання податкових канікул на 10 років. Лідерами зростання серед підприємств індексного кошика стали Стаханівський вагонобудівний завод (+4,99%), «Стірол» (+4,7%) і «Мотор Січ» (+3,95%).

За інформацією аналітиків, торги в Азії 10 грудня завершилися в мінусі на тлі пониження кредитного рейтингу Ірландії рейтинговим агентством Fitch з «А+» до «ВВВ+». Фондові біржі Європи закрилися різнонаправлено через слабкі статистичні дані по регіону і підвищення Центробанком Китаю резервних вимог для банків на 50 базисних пунктів.

Аналітики повідомляють, що біржі США у п`ятницю закрилися зростанням провідних індексів. Підтримку ринку подала сильна статистика по країні. За попередньою оцінкою, індекс споживчих настроїв Мічиганського університету в грудні зріс до 74,2% з 71,6% у листопаді. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США, за даними Міністерства торгівлі, в жовтні зменшився до 38,7 млрд. доларів, тоді як аналітики очікували, що він скоротиться лише до 43,8 млрд. доларів.

За словами аналітиків, сьогодні публікується важливий блок макроекономічної статистики за листопад по Китаю. Це дані щодо промислового виробництва, індексу цін виробників, індексу споживчих цін і роздрібних продажів.