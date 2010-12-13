Heamoor і «Гео Альянс» можуть запропонувати Regal вигіднішу пропозицію

Компанія Heamoor Limited (Кіпр) і український нафтогазовий холдинг «Гео Альянс» розглядають можливість зробити привабливішу пропозицію акціонерам британської нафтогазової компанії з активами в Україні Regal Petroleum plc, ніж підтриману радою директорів Regal пропозицію українського «Смарт-холдинг».

Про це сказано в повідомленні Heamoor, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні зазначається, що така пропозиція може містити додаткові вигоди, як за грошовими платежами, так і за рахунок збереження акціонерної вартості шляхом об`єднання активів Regal і «Гео Альянсу».

«Наступне оголошення буде зроблено належним чином по мірі необхідності», – сказано в повідомленні.

Компанія Heamoor також уточнює, що вже провела due diligence Regal і обговорювала з її менеджментом можливість повного придбання компанії таі її об`єднання з «Гео Альянсом», що недавно відмовився від IPO на Варшавській фондовій біржі через несприятливу кон`юнктуру.

Як повідомляв УНІАН, компанія Energees Management, підконтрольна «Смарт-холдингу», зробила пропозицію про купівлю Regal за 121,5 млн. дол., який підтримала рада директорів Regal.

У листопаді Regal Petroleum повідомила про припинення видобутку вуглеводнів в Україні. Перед цим Окружний адміністративний суд Києва поновив дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 березня 2010 р. про припинення дії ліцензій компанії Regal Petroleum plc. на розробку Мехедівсько-Голотовщинського й Свиридовського газоконденсатних родовищ.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія Regal Petroleum володіє в Україні заводом із переробки власного газу й конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що поєднує підприємство з системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридовське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

У 2009 р. компанія скоротила чистий збиток у 5,2 раза – до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% – до 19,87 млн. дол.

Компанія Heamoor Limited (Кіпр) і український нафтогазовий холдинг «Гео Альянс» підконтрольні українському бізнесмену Віктору ПІНЧУКУ.

«Гео Альянс» володіє 16 ліцензованими ділянками, що охоплюють 16 родовищ загальною площею 1090 кв. км, із них 15 родовищ знаходяться в Дніпровсько-Донецькій западині.

Станом на 30 червня 2010 року «Гео Альянс» керувала сімома діючими свердловинами на чотирьох родовищах; одна свердловина знаходиться в бурінні. «Гео Альянс» також володіє 49 км трубопроводу, що поєднує видобувні свердловини з ТЗСУ (тимчасовими замірно-сепараційними установками) та з національною газотранспортною мережею. Група володіє двома ТЗСУ і сховищами газового конденсату, які були введені в експлуатацію в 2007-2008 рр.