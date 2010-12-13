Мерія Києва веде переговори з ДТЕК та державою про участь в управлінні «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація веде переговори ДТЕК і державою щодо можливості участі столиці в управлінні АК «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

«Важко відслідкувати подальший продаж цих 12,73% акцій «Київенерго» після продажу в 2007 г. цих акцій "Київським енергосистемам". Мажоритарним власником акцій є держава. Зараз розглядаємо варіант, що держава передасть частку в комунальну власність», - сказав О.ПУЗАНОВ.

На запитання, чи веде мерія переговори з ДТЕК стосовно участі міста в управлінні «Київенерго», він сказав: «Ведемо переговори з ДТЕК. Уже давно».

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК збільшив свою частку в структурі акціонерного капіталу АК «Київенерго» до 24,9%.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – у тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» становить 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн. 50%+1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 38,9% контролює приватний енергетичний холдінг ДТЕК (м. Донецьк).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюг з видобутку і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.