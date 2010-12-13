Макродані зі США були позитивно сприйняті учасниками фондових ринків у п'ятницю – експерт

Опубліковані в США макроекономічні дані були позитивно сприйняті учасниками торгів на фондових ринках у п`ятницю, 10 грудня.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що дефіцит торгового балансу США в жовтні скоротився на 5,9 млрд. дол. - до 38,7 млрд. дол. Індекс споживчих настроїв від університету Мічігану також порадував «биків». У грудні індекс досяг 74,2 пункту, що виявилося на 1,7 пункту вище очікуваного значення.

За словами аналітика, завдяки кращим, ніж очікувалося, показникам фондові індекси спрямувалися вгору. Індекс S&P 500 досяг максимального значення за 2 роки, зупинившись на позначці 1 240,4 пункту. Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зростанням трохи менше 0,1%, тоді як DJIA піднявся на 0,35%, а S&P 500 додав 0,6%.