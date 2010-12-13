Українські фондові ринки значну частину п'ятниці торгувалися в бічному тренді – експерти

Українські фондові ринки значну частину п`ятничної сесії, 10 грудня, торгувалися в бічному тренді.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі виріс на 0,48%. Активність торгів була помірною – їх загальний обсяг склав 156 млн. грн. На підвищення індексу УБ вплинули котирування, що значно зміцнилися, «Мотор Січі» (+3,95%), Ясинівського КХЗ (+1,8%), «Стиролу» (+4,7%) і Стаханівського ВСЗ (+4,99%). Серед інших ліквідних паперів тільки акціям «Укрнафти» (+0,36%), «Укрсоцбанку» (+0,4%) і банку «Форум» (+0,82%) вдалося завершити торги на позитивній території.

За інформацією аналітиків, компанії гірничо-металургійного сектора у п`ятницю продемонстрували істотні втрати. Лідерами зниження були акції Алчевського МК (-3,21%) і Єнакієвського МЗ (-1,56%). За ними слідували Авдєєвський КХЗ (-0,6%) і «Азовсталь» (-0,94%). Інвестори фіксували прибуток за паперами «Укртелекому» (-1,67%).