Серед українських компаній на міжнародних майданчиках вся увага у п'ятницю була зосереджена на акціях Regal Petroleum - експерти

Серед українських компаній, що торгуються на міжнародних майданчиках, вся увага у п`ятницю, 10 грудня, була зосереджено на акціях Regal Petroleum (RPT LN +31,08%).

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, «акції Regal Petroleum (+31,08%) підскочили після того, як рада директорів рекомендувала акціонерам прийняти пропозицію покупки від Energees Management». Папери Cadogan Petroleum (+1,18%) у п`ятницю помірно подорожчали, тоді як котирування JKX Oil & Gas (-0,19%) трохи просіли. Торги за акціями Ferrexpo (+0,11%,) закрилися на позитивній території, тоді як папери MХП втратили в ціні 0,89%.

Як повідомляють аналітики, у Варшаві котирування «Астарти» у п`ятницю впали на 4,2%, а у «Агротону» вони знизилися на 0,26%. У той же час у «Кернела» вартість акцій не змінилася.