Світові фондові ринки знов закінчили день ростом - експерт

Світові фондові ринки у понеділок, 13 грудня, знов закінчили день ростом.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Так, відзначив він, у понеділок Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зростанням на 0,3%, DJIA зафіксував підвищення на 0,2%, а S&P 500 залишився незмінним. Європейські індекси виросли в основному завдяки акціям автовиробників. Драйвером зростання стали акції Volkswagen AG, які додали 3,9% після заяви компанії про зростання поставок автомобілів на 12,9% за 11 місяців 2010 року. Услід за ними виросли акції BMW AG, Daimler AG і Peugeot SA.

На думку аналітика, у зв`язку з відсутністю важливих новин з ринку США у понеділок учасники торгів оцінювали дані п`ятниці. Ринкові гравці вважали за краще не проявляти активність перед публікацією даних із засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC), яка відбудеться сьогодні о 21:15 за київським часом. Після недавніх заяв глави ФРС США Бена БЕРНАКЕ про можливе збільшення програми покупки активів (QE-2) ринки чекають детальнішої інформації про майбутні дії ФРС.