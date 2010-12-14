Експерти: український фондовий ринок виріс під впливом позитивної динаміки світових бірж

Український фондовий ринок у понеділок, 13 грудня, закрився зростанням під впливом позитивної динаміки світових бірж.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів 13 грудня індекс Української біржі виріс на 1,65%, опинившись на рівні 2283 пунктів, а індекс ПФТС - на 1,31% до 906 пунктів. Лідером торгів за обсягом виступила «Укрнафта» (21,1 млн. грн.). Найбільше зростання було зафіксоване за акціями «Азовобщемаша» (+35,14%) на тлі новини про те, що він візьме в оренду цілісний майновий комплекс Маріупольського заводу важкого машинобудування. Лідерами зростання серед підприємств індексної корзини стали «Стирол» (+4,92%) і «Укрнафта» (+4,6%).

За словами аналітиків, у понеділок фондові біржі Азії, Європи і США закрилися зростанням провідних індексів. При відсутності важливої макроекономічної статистики основним драйвером зростання стали новини з Китаю. У п`ятницю для боротьби з інфляцією Центробанк країни підвищив вимоги до резервів банків на 50 пунктів. У суботу, 11 грудня, стало відомо, що Народний банк Китаю зберіг ставку на тому ж рівні, попри те, що зростання індексу споживчих цін в листопаді склало 5,1% - найвищий рівень з липня 2008 року.