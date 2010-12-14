Минулий тиждень став вдалим для українських єврооблігацій - експерти

Минулий тиждень став вдалим для українського сегменту єврооблігацій.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, зростання на фондових біржах США привело до збільшення апетиту до ризику, що викликало перетікання капіталу в сегмент ринків, що розвиваються. Що, зокрема, стимулювало і покупки українських єврооблігацій. Спред індексу EMBI+ Україна досяг позначки 872 пункти, звузившись за тиждень на 32 пункти (6,3%) і знаходиться на мінімальному рівні з першої декади вересня.

У той же час, підкреслюють аналітики, не зважаючи на абсолютне зниження українського ризику, відносна переоцінка зберігається. На даний момент спред індексу EMBI+ Global рівний 230 пунктів, звузившись за тиждень на 11 пунктів (4,6%). При цьому поточне значення спреду EMBI+ Global на 46 пунктів (17%) менше, ніж рівень першої декади вересня. Таким чином, не зважаюи на той факт, що динаміка українського сегменту впродовж останніх декількох тижнів відповідає або дещо випереджає ринки, які розвиваються, відставання вересня-жовтня ще не відігране.

Як відзначають аналітики, зростання минулого тижня торкнулося суверенних єврооблігацій, а також паперів банків першого ешелону. Прибутковість суверенних паперів знизилася на 0,1-0,2 процентного пункту. На думку аналітиків, досить несподіваним стало зниження цін по ряду високоякісних паперів. Зокрема, прибутковість єврооблігацій «Метінвесту» виросла на 0,5 процентного пункту до 8,9%. При цьому прибутковість «Метінвесту» виявилася вищою за прибутковість єврооблігацій ДТЕК на 0,2 процентного пункту. Аналітики вважають, що така ситуація не буде довготривалою, і рекомендують купувати єврооблігації «Метінвесту», скориставшись сприятливою динамікою цін.