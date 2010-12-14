Українські фондові ринки почали тиждень упевненим підйомом - експерти

Українські фондові ринки почали поточний тиждень упевненим підйомом.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс Української біржі у понеділок, 13 грудня, виріс на 1,65%. Активність торгів була помірною – їх загальний обсяг склав 177,8 млн. грн. Більшість ліквідних паперів продемонстрували зростання котирувань. Лідерами дня стали «Укрнафта» (+4,6%) і «Стирол» (+4,92%). Компанії гірничо-металургійного сектора також повернулися на позитивну територію. Єнакієвський метзавод додав 2,84%, Aлчевський меткомбінат - 1,63%, «Азовсталь» - 1,02%, Aвдєєвський КХЗ - 0,47%.

За словами аналітиків, у понеділок продовжили своє зростання котирування «Мотор Січі» (+3,95%), помірно подорожчали папери «Центренерго» (+1,51%), трохи підвищилася вартість акцій «Райффайзен Банку Аваль» (+0,38%). Єдиною блакитною фішкою, що торгувалася проти ринку, виявилася «Західенерго» (-0,19%).