Regal Petroleum продовжує цінове ралі - експерти

Компанія Regal Petroleum у понеділок, 13 грудня, продовжила цінове ралі, що почалося минулого тижня.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, у понеділок акції українських компаній на Лондонській біржі не встигали за Regal Petroleum (+6,19%). Котирування JKX Oil & Gas (+0,63%) трохи виросли, тоді як у Cadogan Petroleum вони не змінилися. Торги акціями Ferrexpo (+2,49%,) закрилися істотним зростанням, а вартість паперів MХП просіла на 0,3%.

Як відзначають аналітики, у Варшаві акції «Астарти» (+1,17%) у понеділок повернули собі позитивну динаміку. Зміцнилися котирування «Кернела» (+0,74%). Проте папери «Агротону» втратили в ціні 0,89%.