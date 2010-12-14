Продаж держпакета «МАУ» без проведення конкурсу суперечить інтересам держави - депутати

Фонд державного майна (ФДМ) має намір передати держпакет акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заздалегідь визначеному покупцеві без проведення конкурсу і за не обґрунтовано низьку ціну, що суперечить інтересам держави, вважають народні депутати України.

Зокрема, як заявив у коментарі УНІАН народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН, «те, що відбувається з «МАУ» - це частина системи, коли приватизація ведеться кулуарно і незаконно».

«Мета такої приватизації зовсім не продати подорожче ефективному власникові. Мета такої приватизації – роздати держпакети «для своїх». Що стосується «МАУ», зазначу, що для України – це стратегічний об'єкт. І віддавати його без конкурсу не можна. Це все непрозоро», - наголосив Ю.КАРМАЗІН.

Він повідомив, що відправив запити щодо незаконної приватизації, яка з'явилася останнім часом, до РНБО, Рахункової палати і голові спеціальної контрольної комісії з приватизації.

У свою чергу, народний депутат, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань правосуддя України Святослав ОЛЕЙНИК зазначив, що «в тому, що в Україну повертається закрита приватизація, як зараз відбувається з «МАУ», нічого дивовижного немає. Ми багато чого зараз, на жаль, повертаємо з минулого. Того, що було до 2005 року. Тоді були абсолютно незрозумілі правила приватизації і абсолютно незрозумілі конкурси і, відповідно, ми мали негативні результати таких конкурсів». Зараз це все повторюється, - вважає С.ОЛЕЙНИК.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з'єднує Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

5 листопада ФДМ оголосив про приватизацію державного пакета акцій «МАУ». 22 листопада голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

22 листопада О.РЯБЧЕНКО назвав ціну, а також найбільш вірогідного покупця держпакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»: державна частка в ній може бути продана екс-гендиректору «АероСвіту» Арону МАЙБЕРГУ за 250 млн. грн.

10 грудня авіакомпанія «Дніпроавіа» у листі на ім'я голови ФДМ заявила, що готова купити 61,58% акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (Київ) за 516,841 млн. грн. Компанія «Дніпроавіа» вважає єдиною можливістю отримання справедливої ринкової ціни за пакет акцій МАУ застосування конкурентного способу його продажу. «Вважаємо за доцільне під час приватизації державного пакета акцій авіакомпанії МАУ застосувати такий спосіб продажу пакета акцій, як проведення конкурсу з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону», - зазначається у листі авіакомпанії «Дніпроавіа».