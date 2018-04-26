Оптимізм повернувся до інвесторів

Початок грудня на фондових ринках позначився посиленням позиції оптимістів. Цьому сприяли як хороші макроекономічні показники у всьому світі, так і тимчасове ослаблення фінансових проблем в Європі. Крім того, і корейський конфлікт поки не отримав реального продовження і застиг на рівні погроз (хоч і вельми серйозних), в основному з боку КНДР.

Протягом минулого тижня світові фондові ринки демонстрували переважно зростання. Не відставали від них і вітчизняні біржі. Проте минулий тиждень все ж таки почався з падіння індексів, що, проте, не зашкодило ринкам в наступні дні компенсувати ці тимчасові втрати.

За словами аналітиків інвестиційної групи «Сократ», більшість підприємств індексної корзини Української біржі у понеділок, 6 грудня, показали зниження. Найбільше зростання було зафіксоване по акціях «Укртелекому» (+2,5%) і «Стиролу» (+2,07%). У цілому ж за підсумками дня вітчизняні майданчики закрилися незначним пониженням. Згідно з результатами торгів індекс Української біржі впав на 0,01%, опинившись на рівні 2180 пунктів, а індекс ПФТС опустився на 0,16% до рівня 870 пунктів. Фондові майданчики Азії у понеділок закрилися в мінусі після публікації слабких статистичних даних з ринку праці США у п`ятницю. Торгова сесія в Європі і США проходила переважно з пониженням провідних індексів на тлі інтерв`ю глави ФРС Бена Бернанке для каналу CBS в неділю. У цьому інтерв`ю глава ФРС заявив, що темпи відновлення економіки залишаються слабкими і, можливо, програму стимулювання економіки США необхідно буде збільшити. Також він сказав, що знадобиться близько чотирьох-п`яти років для зниження безробіття з сьогоднішнього рівня 9,8% до історично нормального рівня 5-6%.

У вівторок, 7 грудня, позитивні настрої знову почали перемагати на світових фондових майданчиках.

Як відзначають аналітики ІГ «Сократ», фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону у вівторок закрилися переважно в мінусі. Причиною цьому стало зміцнення курсу ієни, що негативно впливає на прибуток експортерів Японії, а також чутки про те, що Центробанк Китаю може підвищити відсоткову ставку вже в майбутні вихідні. Проте торги в Європі і США у вівторок проходили з підвищенням провідних індексів. Цього дня тут важливі статистичні показники не виходили, тому на настрої інвесторів вплинуло рішення про продовження податкових пільг в США і продаж Міністерством фінансів країни всіх акцій Citigroup Inc, що залишилися. Адже у понеділок Барак Обама пішов на компроміс з республіканцями і погодився продовжити на два роки податкові пільги для американців з високими доходами в обмін на продовження терміну дії допомоги з безробіття протягом наступних 13 місяців, а також зниження податку на зарплату з 6,2% до 4,2%.

Аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital підкреслюють, що українські фондові ринки у вівторок показали зростання котирувань на тлі оптимістичних настроїв, що переважали на європейських біржах. Індекс Української біржі стрімко ріс в першій половині вівторка, але потім трохи просів. Основний внесок в зростання індексу УБ знов вніс «Укртелеком», акції якого зміцнилися на 2,92%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 грудня піднявся на 0,89% – до 877,90 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,66% – до 2194,62 пункту.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса Бєлова, продовження податкових пільг в США чинило двоякий вплив на фондовий ринок. З одного боку, вважає він, це приведе до збільшення бюджетного дефіциту, що спричинило обвал на ринку державних облігацій США у зв`язку з ростом побоювань про нездатність країни управляти бюджетним дефіцитом. Прибутковість 10-річних облігацій досягла 3,3%, що є найвищим показником за останні 6 місяців.

З іншого боку, податкові послаблення мають прискорити зростання економіки і підвищити вірогідність виплати і/або збільшення дивідендів компаніями. Останній чинник виявився сильнішим, що допомогло фондовим ринкам показати в середу, 8 грудня, висхідну динаміку.

Як наслідок, відзначає аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов, зростання українського ринку акцій в середу проходило на помірно негативному зовнішньому фоні, а характер торгів визначався внутрішніми чинниками. Цього дня на торгах Української біржі спостерігалася позитивна динаміка. Відкриття ринку в середу ознаменувалося зниженням індексу УБ. Проте вже за годину купівельні настрої інвесторів узяли гору і ринок вийшов в позитивну зону, пробивши позначку в 2200 пунктів.

«Інвестори активно скуповували папери найбільш ліквідних емітентів, а також «Луганськтепловозу» на тлі інформації про те, що Апеляційний суд підтвердив законність конкурсу з приватизації підприємства. Проте очікування перенесення судового розгляду в зали Вищого господарського суду дещо остудило активність інвесторів, піддавши папери корекції», - сказав С.Белясов.

Із зовнішніх чинників підтримки в середу аналітик виділив дані про динаміку промислового виробництва в Германії в жовтні, зростання якого склало 11,7% в річному виразі, проти очікувань ринків 10%. У другій половині торгової сесії активність продавців посилилася на тлі виходу негативних галузевих новин. «Майданчики США відкрилися в плюсі, проте незабаром торги перемістилися в червону зону, що з абсолютною точністю відобразилося і на графіці індексу УБ», - підкреслив С.Белясов.

За його інформацією, в середу гірше за ринок торгувалися папери металургів і банківського сектору, чому сприяв негативний новинний фон. «Після публікації негативного прогнозу діяльності фінансового сектору України в 2011 році рейтинговим агентством Moody`s котирування паперів банківського сектора перемістилися в червону зону. Фахівці агентства відзначили високий рівень проблемної заборгованості українських банків, яка, на їх думку, до кінця 2010 року складе 40%», - відзначив аналітик. При цьому акції металургів в середу просіли на фоні даних об`єднання «Металлургпром», згідно з якими сумарний негативний фінансовий результат підприємств ГМК в жовтні поточного року склав 0,4 млрд. грн., а за 10 місяців 2010 року показник досяг 2,7 млрд. грн. Негативу додала інформація про можливе запровадження обмежень країнами Євросоюзу на імпорт металопродукції з України, озвучене Мінпромполітики.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 8 грудня, підвищився на 0,41% – до 881,47 пункту. Індекс Української біржі виріс на 0,36% – до 2202,59 пункту.

До кінця тижня позитивні настрої гравців фондових ринків посилилися. Так, за словами Д.Бєлова, світові фондові ринки завершили торги у четвер, 9 грудня, переважно на позитивній ноті. Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зростанням на 0,35%, тоді як DJIA зафіксував незначне зниження, а S&P 500 виріс на 0,4%.

Як відзначив аналітик, європейські ринки знаходилися у висхідному тренді після того, як Банк Англії залишив ставку з резервів банків на рівні 0,5% і зберіг обсяг програми покупки активів на рівні 200 млрд. фунтів стерлінгів. Фінансові і страхові компанії очолили зростання європейських акцій після виходу хороших звітів банків Societe Generale і Barclays.

За словами Д.Бєлова, позитивний вплив на американські індекси у четвер надали опубліковані макроекономічні дані. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за станом на 4 грудня знизилася на 17 тис. до відмітки 421 тис. Оптові запаси на складах в жовтні зросли на 1,9%, що перевищило очікування зростання на 0,8%.

У свою чергу, українські ринки 9 грудня під впливом позитивної динаміки міжнародних фондових бірж також закрилися зростанням. Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер підвищився на 1,18% – до 891,90 пункту. Індекс Української біржі виріс на 1,52% – до 2235,96 пункту.

У п`ятницю, 10 грудня, на фондових ринках панував різноспрямований рух. Як вважає Д.Бєлов, опубліковані в США макроекономічні дані були позитивно сприйняті учасниками торгів. Дефіцит торгового балансу США в жовтні скоротився на 5,9 млрд. дол. - до 38,7 млрд. дол. Індекс споживчих настроїв від університету Мічігану також порадував «биків». У грудні індекс досяг 74,2 пункту, що на 1,7 пункту вище очікуваного значення.

За словами аналітика, завдяки кращим, ніж очікувалося, показникам фондові індекси попрямували вгору. Індекс S&P 500 досяг максимального значення за 2 роки, зупинившись на позначці 1 240,4 пункту. Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зростанням трохи менше 0,1%, тоді як DJIA піднявся на 0,35%, а S&P 500 додав 0,6%.

Аналітик додав, що у п`ятницю вранці були опубліковані деякі макроекономічні дані з Китаю за листопад. Профіцит торгового балансу перевищив ринкові очікування, склавши 22,9 млрд. доларів. Зростання експорту склало 34,9% г/г, що на 11,7 пункту значення, що вище очікувалося. Імпорт виріс на 37,7% г/г при зростанні, що очікувалося, на 24,6%. «Висока динаміка китайської зовнішньої торгівлі як з імпорту, так і з експорту, - хороший знак, який вказує на оздоровлення світової економіки», - підкреслив Д.Бєлов.

Як відзначили аналітики ІГ «Сократ», вітчизняні фондові біржі у п`ятницю, 10 грудня, закрилися зростанням під впливом позитивної динаміки світових ринків. Індекс Української біржі виріс на 0,48%, опинившись на рівні 2246 пунктів, а індекс ПФТС - на 0,26% - до 894 пунктів. При цьому, за інформацією аналітиків, торги в Азії 10 грудня завершилися в мінусі на тлі зниження кредитного рейтингу Ірландії рейтинговим агентством Fitch з «А+» до «ВВВ+». Фондові біржі Європи закрилися різноспрямовано через слабкі статистичні дані з регіону і підвищення Центробанком Китаю резервних вимог для банків на 50 базисних пунктів.

Підбиваючи підсумки, аналітики компанії Astrum Investment Management констатують, що фондові індекси США і Європи впродовж всього минулого тижня демонстрували стабільне помірне зростання. У результаті поточний тиждень ключові індекси почали на максимальних за 2009-2010 рр. рівнях. Індекс S&P 500 досяг позначки в 1240 пунктів, що на 1,3% вище, ніж тижнем раніше. DJIA додав 1,1% і досяг 11410 пунктів. Зростання було забезпечене відходом з першого плану боргових проблем ЄС, скасуванням підвищення податків у США і помірно позитивною макроекономічною статистикою.

Тут варто додати, що і вітчизняний ринок нарешті прокинувся і почав демонструвати упевнене зростання, чого не спостерігалося на наших фондових біржах вже давно.

Ігор Галичак (УНІАН)