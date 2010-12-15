Кабмін відклав розгляд законопроекту про державну програму приватизації

Кабінет Міністрів України відклав розгляд законопроекту «Про Державну програму приватизації», запланований на сьогоднішнє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він зазначив, що для остаточного розгляду документа необхідно уточнити деякі питання.

«Є деякі питання, які ще повинні пройти через Міністерство економіки», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України планувалося розглянути законопроект «Про Державну програму приватизації». Як повідомлялося на сайті уряду, це питання було внесено до порядку денного засідання Кабміну. Доповідач – голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Крім того, на засіданні Кабміну планується розглянути питання про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації.

Також планується розглянути питання про Стратегію державної кадрової політики на 2011-2020 роки і низку інших питань.