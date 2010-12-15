Укртелекомом вже зацікавились 6 компаній

Кількість компаній, зацікавлених в участі в приватизації «Укртелекому», збільшилася з 5 до 6.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він не уточнив назву компаній, відзначивши при цьому, що заявки на участь в конкурсі подали компанії з Європи, Росії і України.

Також він повідомив, що до ФДМ звернулася компанія Turcsell (Туреччина), яка запропонувала ФДМ продовжити проведення конкурсу, а також надала своє бачення можливих змін до умов приватизації «Укртелекому».

Водночас, відзначив О.РЯБЧЕНКО, Turcsell не запитала документації щодо проведення конкурсу, а отже, не може поки розглядатися як інтересант.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна становить 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

За інформацією голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА, станом на 22 листопада СКМ не зверталася до ФДМУ за конкурсною документацією.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.