Уряд піде на мирову з Брянським машзаводом?

Кабінет міністрів України розглядає можливість укладання мирової угоди з Брянським машзаводом щодо тяжби з приватизації «Луганськтепловозу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Вони звернулися із листом, в якому запропонували підписати мирову угоду, ми написали листа до уряду зі своїм баченням ситуації. Хай уряд вирішує», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Водночас, глава ФДМ не виключив, що фонд в майбутньому може звернутися з касаційною скаргою на рішення Апеляційного господарського суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав за недійсний договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Суд також виніс окрему ухвалу про відмову у позові компанії Mantara Holding до Фонду держмайна і керуючої компанії «Брянський машзавод» про визнання недійсними рішень ФДМУ щодо приватизаційного конкурсу з продажу «Луганськтепловозу».

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва раніше задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав за недійсні одразу кілька рішень Фонду держмайна щодо приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав за недійсний договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловозу» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Нагадаємо, 15 червня п.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього у конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – Mantara Holding - не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

Mantara Holding звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна. У своєму позові вона просила визнати за недійсні одразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакету акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.