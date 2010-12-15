Кабмін вирішив укласти мирову угоду з Брянським машзаводом – Азаров

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення про укладення мирової угоди з Брянським машзаводом з приводу проблемних питань, пов`язаних з приватизацією «Луганськтепловоза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Прийняте рішення», – сказав він, утім подробиць не повідомив.

«Найголовніше, що це рішення відкриває шлях до нормальної роботи заводу. Ми зацікавлені, щоб «Луганськтепловоз» працював на повну проектну потужність, і робитимемо все для того, щоб він запрацював», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», відмінивши рішення Господарського суду Києва, котрий визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Суд також виніс окрему ухвалу про відмову в позові компанії Mantara Holding до Фонду держмайна і керуючої компанії «Брянський машзавод» про визнання недійсними рішень ФДМУ, що стосуються приватизаційного конкурсу стосовно «Луганськтепловоза».

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду держмайна, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловоза» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – Mantara Holding не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

Mantara Holding звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.