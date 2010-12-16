Інвестори в очікуванні корекції продовжують фіксувати прибуток - експерт

Інвестори в середу продовжили фіксувати прибуток по більшості українських цінних паперів на очікуваннях корекції після зростання фондового ринку впродовж 6-ти сесій підряд.

Таку точку зору висловив кореспондентові УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій БЕЛЯСОВ.

При цьому, підкреслив він, активність учасників ринку була на низькому рівні, що різко контрастувало з характером торгів у вівторок, коли був зафіксований рекордний об`єм торгів на Українській біржі.

За словами аналітика, «не сприяв покупкам в середу і зовнішній фон. Рейтингове агентство Moody’s понизило кредитний рейтинг Бельгії і поставило на перегляд рейтинг Іспанії, з прогнозом його зниження, тим самим обваливши індекси провідних європейських майданчиків. У страху перед новою хвилею боргової кризи країн ЄС інвестори продавали європейські активи».

Як повідомив С.БЕЛЯСОВ, відкриття торгів на Українській біржі в середу ознаменувалося зниженням індексу. У другій половині торгової сесії індекс УБ на фоні позитивного внутрішнього фону зробив спробу відіграти вранішнє падіння. Після заяв голови Фонду держмайна України Олександра РЯБЧЕНКА про те, що кількість претендентів на «Укртелеком» збільшилася до шести, акції монополіста зросли в ціні на 6,06%, що є кращим результатом торгової сесії.

За інформацією аналітика, активно росли в середу також папери «Луганськтепловозу» (+3,52%). Приводом для активізації покупок акцій емітента стала заява прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в якій зазначалося, що уряд дав згоду на укладення мирової угоди між ФДМУ і Брянським машзаводом. «Хоча умови мирової угоди ще не відомі, проте її укладення поставить крапку в питанні прав власності на «Луганськтепловоз» і дозволить налагодити стабільну роботу вагонобудівника», - вважає С.БЕЛЯСОВ.

Аналітик відзначив, що за паперами «Укрнафти» в середу продовжилася висока торгова активність, проте зростання котирувань було істотно менше рівня вівторка - 0,46% проти 14,30%. Серед паперів другого ешелону активно росли акції «Богдан Моторс» (+1,85%). Намір створити спільне виробництво туристичних автобусів і автобусів для аеропортів з німецькими виробниками підвищив привабливість автовиробника в очах учасників ринку.

За словами С.БЕЛЯСОВА, в лідерах падіння на Українській біржі третій день підряд опинилися акції Маріупольського заводу важкого машинобудування (-11,04%). Інвестори продовжують продавати папери після оголошення у понеділок про те, що «Азовобщемаш» візьме в оренду цілісний майновий комплекс заводу з метою мінімізації витрат і усунення дублювання виробництв та структур управління. Значно подешевшали папери Крюківського ВБЗ (-3,54%). Продовжилася корекція за акціями «Мотор Січі» (-2,01%) після стрімкого зростання останніх днів. За підсумками торгової сесії середи індекс УБ склав 2336,56 пункту, знизившись за день на 0,13%. Об`єм торгів на фондовому ринку склав 179,49 млн. грн.