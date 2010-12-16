Сьогоднішній день на фондових ринках насичений макроекономічною статистикою - експерти

Сьогоднішній день на фондових ринках насичений макроекономічною статистикою.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, в першій половині дня опублікований індекс ділової активності в промисловості Німеччини і єврозони, а також індекс споживчих цін, дані щодо вартості робочої сили і рівень зарплат в єврозоні. Крім того, очікується наступна статистика по США: число початих будівництв будинків, дані по ринку праці і індекс ділової активності ФРБ Філадельфії.

Як відзначають аналітики, в середу, 15 грудня, фондові торги Азіатсько-тихоокеанського регіону закрилися падінням під впливом заяви ФРС США про те, що темпи зростання американської економіки залишаються недостатніми для зниження безробіття. Крім того, на ринок несприятливо вплинула статистика з індексу оцінки ділових умов крупними промисловцями Японії, який знизився до 5 пунктів в четвертому кварталі з 8 пунктів в третьому.

Аналітики повідомляють, що в середу українські ринки закрилися зниженням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі впав на 0,13%, опинившись на рівні 2336 пунктів, а індекс ПФТС - на 0,17% до 922 пунктів. Лідером торгів за обсягом виступив «Укртелеком» (41,8 млн. грн.). Акції компанії подорожчали на 6,06% у зв`язку з новиною про розширення кола зацікавлених в приватизації «Укртелекому», до шести. Також серед підприємств індексної корзини зростання показали «Укрнафта» (0,40%) і «Західенерго» (0,59%), щодо решти компаній було зафіксовано зниження.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 15 грудня, знизився на 0,17% – до 922,99 пункту.

Індекс Української біржі впав на 0,13% – до 2336,56 пункту.