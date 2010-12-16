Фондові індекси знизилися на тлі заяви Moody's про рейтинг Іспанії - експерт

Приводом для зниження світових фондових індексів в середу стала заява рейтингового агентства Moody`s, про те, що рейтинг Іспанії поставлений на перегляд.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Проте, уточнив він, агенство Moody`s відзначило, що оцінює кредитоспроможність Іспанії як найвищу серед проблемних країн. Таким чином, рейтинг країни може залишитися без змін.

За словами аналітика, в середу світові фондові ринки знаходилися в низхідному тренді. Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зниженням на 0,4%, тоді як DJIA втратив 0,2%, а S&P 500 впав на 0,5%.

Як вважає Д.Бєлов, опубліковані в середу макроекономічні дані виявилися неоднорідними. Індекс споживчих цін в листопаді показав зростання на 0,1%, що нижче очікуваного зростання на 0,2%. Індекс виробничої активності в штаті Нью-Йорк в грудні виріс до 10,57 пункту, що на 5,57 пункту вище очікуваного значення. Промислове виробництво в США в листопаді виросло на 0,4%, що також опинилося вище очікуваного значення.

За інформацією аналітика, сьогодні о 15:30 за київським часом будуть опубліковані дані про кількість закладених фундаментів в США в листопаді. Їх кількість має вирости на 31 тис. до 550 тис. У цей же час вийдуть дані про дефіцит поточного рахунку США в третьому кварталі 2010 року. Учасники ринку чекають зростання дефіциту на 2,7 млрд. доларів - до 126 млрд. доларів. Також будуть опубліковані щотижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США. Станом на 11 грудня їх кількість має трохи зрости – до 425 тис.