Експерти: Regal Petroleum закріпив своє зростання на міжнародних біржах

Компанія Regal Petroleum (+2,89%) на міжнародних фондових ринках в середу закріпила своє зростання, яке було досягнуте ціновим ралі останніх днів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, істотно зросли в середу і папери Cadogan Petroleum (+1,19%), тоді як вартість акцій JKX Oil & Gas не змінилася. Торги за цінними паперами Ferrexpo (+3,5%) закрилися значним зростанням після заяви про придбання австрійської транспортної компанії Helogistics Holdings GMBH. Повернути собі позитивну динаміку вдалося і акціям МХП (+1,21%).

Як відзначають аналітики, у Варшаві котирування «Астарти» (+2,44%) в середу спрямувалися вгору. При цьому папери «Кернелу» (-2,78%) і «Агротону» (-1,74%) втратили в ціні.