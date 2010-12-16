Індекс ПФТС сьогодні знизився на 0,19%, Української біржі - на 0,86%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 16 грудня, знизився на 0,19% - до 921,20 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 203 млн. 869,6 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів опустився на 0,86% - до 2316,52 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 271 млн. 278,5 тис. грн., З них на терміновому ринку - 21 млн. 828,3 тис. грн.